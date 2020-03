Trenitalia cambia il programma delle Frecce: ecco l'elenco dei treni

10:33

A causa dell’emergenza sanitaria Trenitalia è stata costretta a rimodulare l’offerta delle Frecce. Per chi vuole raggiungere Milano dal Sud Italia è disponibile il Frecciabianca in partenza da Lecce alle 6,06, che arriva nel capoluogo lombardo alle 15,25. Da Venezia si può invece prendere il Frecciarossa delle 10,48, che termina la sua corsa a Milano Centrale alle 13,15. Infine, da Napoli si può raggiungere la Lombardia con il Frecciarossa delle 15,40, che arriva a Milano alle 20,50 passando, tra le altre stazioni, da Roma, Firenze, Bologna e Reggio Emilia.

Venezia è raggiungibile da Napoli con i Frecciarossa che partono alle 8,09 e alle 14,10, oppure da Lecce con il Frecciabianca delle 13,06, che arriva a Venezia Santa Lucia alle 22,08. Da Milano, invece, c’è un treno che parte alle 13,45, per giungere alla stazione di Venezia alle 16,12.



I treni per Roma

Roma Termini è raggiungibile dal Sud prendendo il Frecciargento che parte da Lecce alle 11,47 e arriva alle 17,15 dopo essersi fermato a Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Benevento e Caserta. Da Reggio Calabria, invece, il Frecciabianca alla volta della Capitale parte alle 12,50, per terminare la sua corsa alle 19,30. Da Genova, poi, parte un Frecciabianca per la Capitale alle ore 12,10, mentre da Bolzano il Frecciargento comincia la sua corsa alle 15,12, giungendo a Roma Termini alle 20,10 dopo essere passato da Trento, Rovereto, Verona, Bologna,e Firenze.



Pochi i treni con destinazione Sud: quello delle 6,53 da Venezia a Lecce, seguito dal Frecciabianca delle 12,35, che raggiunge sempre Lecce alle 21,52.

Da Torino alle 8,40 parte un treno diretto a Napoli, seguito dal Frecciarossa che parte da Venezia alle 10,26 e dal Frecciargento che inizia la sua corsa dalla città lagunare alle 14,26, per arrivare a Napoli Centrale alle 19,48. Ultimo treno dal Nord al capoluogo campano è quello che parte da Milano alle 17.10.

Qui l’elenco di tutti i collegamenti ferroviari.