Air France-Klm, riduzione dell'offerta tra il 70 e il 90%

10:51

Sarà una riduzione dell’offerta posti compresa tra il 70 e il 90 per cento quella che verrà attuata dal gruppo Air France-Klm nei prossimi giorni.

Il crollo progressivo della domanda ha costretto a una revisione totale dello schedule che proseguirà nelle prossime settimane con un monitoraggio costante della situazione per effettuare ulteriori interventi in corso d’opera.



Come prima misura sulla flotta, Air France ha messo a terra tutti gli A380 mentre Klm è intervenuta sui B747, tutti fermati. Sul fronte ecomico sono state attivate misure per ridurre i costi di 200 milioni, mentre i piani di investimenti sono stati ridotti di 350 milioni. Per i dipendenti verranno avviate le consultazioni con le parti sociali per definire le misure da intraprendere. Infine la situazione di cassa, che per tutto il gruppo ammonta attualmente a 6 miliardi di liquidità.