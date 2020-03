Air Transat, modifica delle prenotazioni gratuita per voli entro il 30 aprile

10:09

Modifica delle prenotazioni gratuita e flessibile: anche Air Transat applica una nuova policy per i propri passeggeri che hanno prenotato un volo prima del 4 marzo e prevedono di viaggiare entro il 30 aprile.

Il vettore permette ai passeggeri di modificare la propria prenotazione prenotando un nuovo viaggio da concludersi entro il 31 dicembre 2020. I clienti che desiderano cancellare la prenotazione possono utilizzare il credito per viaggi successivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2020.



Nel caso in cui la tariffa della nuova prenotazione risultasse superiore a quella della prenotazione iniziale, i clienti saranno tenuti a corrispondere la differenza; non verrà invece concesso alcun rimborso qualora la tariffa della nuova prenotazione fosse inferiore a quella iniziale.



Le modifiche si possono effettuare sul web o nell’agenzia nella quale sono stati prenotati i voli.