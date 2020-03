Arrivano gli aiuti per le compagnie aeree

12:01

Il settore del trasporto aereo è uno dei più colpiti dall’emergenza Covid-19. E proprio a questo comparto è dedicato un capitolo ad hoc del decreto ‘Cura Italia’ varato dal Governo. Gli articoli a questo proposito sono, per la verità, ancora piuttosto generici, ma per un motivo preciso: qualunque intervento deve essere autorizzato dalla Commissione Europea, in quanto si prefigurerebbe come aiuto di stato ai vettori.

Nel dettaglio, all’articolo 76 si precisa che “alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell’attività”. I dettagli sono rimandati a decreti “di natura non regolamentare” del Ministero dello sviluppo economico insieme al Ministero dell’economia.



Nel medesimo articolo si precisano anche le modalità per il salvataggio di Alitalia, che ora diventerà di proprietà dello stato a tutti gli effetti.