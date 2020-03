Air Dolomiti, stop ai voli fino al 19 aprile

09:44

A terra anche gli aerei di Air Dolomiti. A causa delle limitazioni imposte ai viaggi e del conseguente calo della domanda in Italia ed Europa, la compagnia si vede costretta a rivedere il proprio operativo voli, sospendendo temporaneamente tutti i suoi collegamenti da oggi, 18 marzo, fino al 19 aprile.

Alla luce delle circostanze eccezionali causate dalla diffusione del coronavirus, il vettore si allinea alle misure già adottate da alcune altre compagnie dal Gruppo Lufthansa al quale appartiene.

I passeggeri che hanno acquistato biglietti Air Dolomiti con voli in partenza nelle date per le quali è previsto lo stop dei collegamenti devono contattare il Service Center al numero 045 2886140 o +49 089 97580497 per chiamate dalla Germania.