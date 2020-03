Air Malta: collegamenti sospesi da venerdì

09:03

Anche Air Malta va ad aggiungersi alla lunga lista di vettori che hanno deciso di sospendere i voli. Su ordine delle autorità sanitarie dell’arcipelago il vettore interromperà tutti i collegamenti commerciali a partire da venerdì 20 marzo e fino a nuovo avviso.

Il divieto non si applica a traghetti, cargo e voli speciali umanitari o per il rimpatrio. I cittadini maltesi interessati da questo travel ban o coloro che allo stato attuale si trovano fuori Malta dovranno contattare il Ministero degli Esteri e l’European Affairs Office. “Il ministero – spiega la nota del vettore – organizzerà voli di rimpatrio. I cittadini non maltesi dovranno contattare le rispettive ambasciate e i clienti già in possesso di un biglietto potranno contattare la compagnia aerea o il call centre al numero +356 25991230. Se non si deve viaggiare entro le prossime 48 ore ma si ha già un biglietto prenotato con il vettore si può chiedere il rimborso inviando una mail a refundrequest@airmalta.com.



“Air Malta – conclude la nota – manterrà i propri clienti aggiornati attravero il suo sito web e i canali social”.