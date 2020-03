Air France in prima linea per riportare gli europei a casa

11:10

Air France sta lavorando in stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri e le ambasciate francesi per verificare le esigenze di rimpatrio di cittadini francesi ed europei e per implementare soluzioni di trasporto aggiuntive a tariffe specifiche il più rapidamente possibile.

Le mete coinvolte

Questo riguarda in particolare Portogallo, Maghreb, Senegal, Madagascar, Tahiti, Argentina, Cuba, Costa Rica, Messico, Perù, Repubblica Dominicana, Giordania, Tailandia, Maldive o Vietnam.

Il personale di Air France è al lavoro e sta facendo tutto il possibile per aiutare i cittadini francesi ed europei. Ad esempio, dall’annuncio delle restrizioni riguardanti il Marocco, Air France e Transavia hanno già organizzato oltre 100 voli per riportare i cittadini a casa.



Le azioni intraprese

La compagnia sta collaborando con le autorità francesi e internazionali per adattare il suo programma di volo in tempo reale, in linea con la situazione in evoluzione e le nuove restrizioni imposte alle compagnie aeree.

A partire dallo scorso lunedì, vari servizi internazionali saranno mantenuti anche se su scala ridotta per consentire ai cittadini francesi ed europei di tornare a casa.



Voli ridotti

Air France - in collaborazione con i dipartimenti statali - continuerà inoltre a gestire la maggior parte dei suoi collegamenti interni nella Francia continentale in partenza da Parigi, così come verso la Corsica in collaborazione con Air Corsica e verso i Dipartimenti d'oltremare.