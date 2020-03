Air Italy, le ultime indiscrezioni sulle manifestazioni di interesse

10:48

“Air Italy ci incontri con urgenza, anche per via telematica, e chiarisca”. Chiedono chiarezza le rappresentanze sindacali del vettore a Olbia, dopo l’annuncio di ieri relativo all'arrivo di manifestazioni di interesse per la compagnia. Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo vogliono un confronto con i liquidatori. Anche Filt Cgil, non firmataria della richiesta di incontro a distanza, condivide l’istanza delle altre sigle e chiede “maggiori informazioni sulla consistenza delle offerte ricevute”, riportano fonti locali.

“Chiediamo un confronto per sapere di più - hanno ribadito i sindacati -, soprattutto per il futuro dei lavoratori e sui futuri sviluppi che potrebbero esserci”.



Gli asset nel mirino

Nel frattempo, trapelano maggiori dettagli sugli asset nel mirino degli interessati. Secondo quanto riporta agenzianova.com, le offerte sarebbero due, una per il lotto ‘aviation’ (personale navigante, certificazioni e direzione operativa dei voli) e l’altra per il lotto ‘manutenzione’ (team tecnico e certificati di operazioni di manutenzione sui velivoli in flotta).