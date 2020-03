Air Malta lancia Go Safe, la nuova tariffa flessibile

13:03

Massima flessibilità nella programmazione dei viaggi: è questa l’iniziativa lanciata da Air Malta con Go Safe, la tariffa che consente di cancellare la prenotazione o modificarla fino a 10 giorni prima della partenza. L’iniziativa è stata progettata per venire incontro alle esigenze dei passeggeri in questo periodo di incertezza.

“La compagnia aerea - si legge nella nota - sta monitorando costantemente le circostanze in continua evoluzione e lavora duramente per adattarsi agli sviluppi della situazione con lo scopo di offrire servizi sempre migliori ai clienti”.