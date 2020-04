La Francia sospende la tassa sul trasporto aereo: via libera dalla Ue

10:59

Ha avuto il via libera della Commissione europea il provvedimento varato dal Governo francese in favore delle compagnie aeree. Un primo gesto di aiuto nei confronti del settore che consentirà di congelare una voce di spesa.

La Francia infatti ha deciso di sospendere per due anni il pagamento della tassa sul trasporto aereo che i vettori normalmente versano in due rate nei mesi di marzo e di dicembre. I versamenti verranno invece effettuati con un differimento di 24 mesi, dando quindi la possibilità nel frattempo di recuperare la redditività. “Si tratta del primo aiuto di Stato al comparto che la Commissione Ue ratifica”, ha tenuto a sottolineare la commissaria ai trasporti della Ue Margrethe Vestager.



Il provvedimento francese era stato caldeggiato in primo luogo dal ceo di Air France-Klm Benjamin Smith: solo per il gruppo si tratta di un risparmio annuo di 200 milioni di euro.