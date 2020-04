Ana moltiplica i servizi all'aeroporto di Tokyo Haneda

12:45

Tre nuove lounge, consegna bagagli self-service e procedure di controllo di sicurezza potenziate. Sono questi alcuni dei nuovi servizi introdotti da All Nippon Airways nelll’area internazionale del Terminal 2 dell’aeroporto di Tokyo Haneda. "Le tre lounge rinnovate - spiega Masaki Yokai, Senior Vice President di Ana - sottolineano l'impegno della compagnia a favore di un comfort superiore e dell'eccellenza culinaria; le innovazioni tecnologiche di Haneda rappresenteranno anch'esse un significativo passo avanti. Stiamo facendo tutto il possibile non solo per stare al passo con i cambiamenti del settore, ma anche per essere sempre all'avanguardia".

Le nuove lounge

Le nuove lounge, - Ana Suite Lounge, Ana Lounge e Ana Arrival Lounge – sono state progettate dal noto architetto giapponese Kengo Kuma. La prima ha 360 posti e i passeggeri possono usufruire anche del servizio ‘Live Kitchen’, con uno chef presente che prepara i piatti davanti ai viaggiatori. L’area dispone anche di un banco bar e di una zona riposo con letti e sedie reclinabili.



L’Ana Lounge, invece, può ospitare fino a 900 passeggeri e dispone di uno spazio aperto, un’area buffet dove sono presenti gli chef, una nuova zona bar, una dedicata ai passeggeri che desiderano la privacy, con 24 posti a sedere, e infine un’area gioco per i bambini.



Infine l’Ana Lounge Arrivi, che è aperta dalle 4,30 alle 12,30 e fornisce pasti light e dispone di 18 bagni doccia.



Consegna bagagli self-service

Il Terminal 2 di Haneda vanta, fra i suoi nuovi servizi, 26 corsie di consegna bagagli self-service con supporti in sette lingue, che semplificano i processo di registrazione dei bagagli facilitando la preparazione dei passeggeri al volo. Snellite anche le procedure nell’area di sicrezza, grazie all’utilizzo di ‘smart line’, corsie in grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze di quattro passeggeri in fase di prearazione ai controlli.