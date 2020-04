Dagli A380 ai B747: così Lufthansa ridurrà la flotta

09:24

Sei Airbus 380 per il lungo raggio, sette A340-600 e cinque B747-400. E poi undici A320 per il corto raggio. Sono 29 gli aerei che usciranno dalla flotta di Lufthansa come conseguenza del piano di ristrutturazione varato ieri dalla compagnia. Un piano di tagli per arrivare alla ripresa con una dimensione ridotta e che coinvolgerà tutti I marchi del gruppo e non solo la compagnia tedesca.

A questi numeri si aggiungono infatti anche quelli della controlla Cityline, per la quale verranno ritirati tre A340, mentre in Eurowings ci saranno dieci A320 da ritirare gradualmente per il corto raggio (oltre a un ridimensionamento dell’attività a lungo raggio).



“I sei A380 erano già stati programmati per la vendita ad Airbus nel 2022 – spiega Lufthansa in una nota -. La decisione di eliminare gradualmente sette A340-600 e cinque Boeing 747-400 è stata presa sulla base degli svantaggi ambientali ed economici di questi tipi di aerei. Con questa decisione, Lufthansa ridurrà la capacità dei suoi hub di Francoforte e Monaco di Baviera”.