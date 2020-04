Emirati Arabi, non si ferma la corsa al low cost

di Adriano Lovera

Il settore aereo è in panne ovunque, ma non si arresta la corsa ad affollare lo spazio low cost degli Emirati arabi. Air Arabia ed Etihad, come annunciato in autunno, stanno lavorando a una joint-venture che darà vita a un nuovo vettore a basso costo, con base ad Abu Dhabi.

"Le condizioni di ripresa del mercato detteranno i tempi, ma non sono in vista ritardi" ha detto un portavoce di Air Arabia. Il lancio è previsto per il secondo trimestre dell'anno. A sfidare questa new entry sarà Wizz Air, che nei mesi scorsi ha annunciato di aprire proprio ad Abu Dhabi la sua prima base extra europea. Lo farà entro fine anno, in joint venture con la Abu Dhabi Developmental Holding Company.



A raccogliere la sfida ci sarà inoltre la già affermata Flydubai, operativa dal 2009.