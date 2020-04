Lundgren, easyJet: “Garantiamo solidità a lungo termine”

10:11

“easyJet è ben posizionata per resistere a una prolungata messa a terra. Rimaniamo concentrati sulle azioni più giuste per la compagnia”. Il ceo della compagnia Johan Lundgren (nella foto) torna sull’argomento della solidità del vettore per tranquillizzare il mercato.

L’occasione è il trading update sul semestre chiuso al 31 marzo, nel quale viene anticipata una perdita lorda compresa tra 185 e 205 milioni di sterline, che rappresenta un miglioramento rispetto all'anno precedente (H1 2019: 275 milioni di sterline). Tra gli elementi che hanno consentito di raggiungere la performance il rinvio dell’acquisto di 24 aerei e la raccolta di nuovi finanziamenti.



Il lavoro attuale di easyJet si concentra ora su due direttrici: “Garantire la sua solidità a lungo termine – conclude Lundgren - e assicurarci di essere in una buona posizione per riprendere a volare quando l’emergenza sanitaria sarà finita”.