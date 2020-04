12:17

Un test istantaneo per individuare passeggeri malati di Covid 19: lo ha effettuato in maniera sperimentale Emirates mercoledì scorso al check-in per il suo volo sulla Tunisia.

Al momento della registrazione i passeggeri sono stati invitati ad effettuare il test, i cui risultati sono stati consegnati in 10 minuti.



“Questo ci consentirà di condurre test in loco e di fornire una conferma immediata per i passeggeri Emirates che viaggiano in Paesi che richiedono certificati di test Covid-19", ha affermato il direttore operativo del vettore Adel Al Redha.



La compagnia sta lavorando per ampliare a tutti i collegamenti la possibilità di effettuare il test al momento del check-in.