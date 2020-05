Virgin Atlantic: in arrivo tagli per oltre 3mila dipendenti

10:39

Tagli in vista per Virgin Atlantic, che ridurrà i posti di lavoro di 3mila 150 unità e interromperà i voli da Londra Gatwick continuando ad operare dagli aeroporti Heathrow e Manchester.

Come riportato dal Sole 24 Ore, il ceo di Virgin Atlantic Shai Weiss ha affermato che la compagnia aerea ha “Resistito a molte tempeste dal nostro primo volo 36 anni fa, ma nessuna è stata così devastante come il Covid-19”. Per tentare di salvare il business, Virgin Atlantic cercherà di preservare la liquidità tagliando i costi: “È fondamentale tornare alla redditività nel 2021. Ciò significherà prendere provvedimenti per rimodellare e ridimensionare Virgin Atlantic in linea con la domanda”.



Controllata per il 51 per cento da Richard Branson e per il 49 per cento da Delta Air Lines la compagnia britannica è parte dell’alleanza per il Nord Atlantico insieme a Air France-KLM.

La decisione giunge dopo il rifiuto di Delta a intervenire in aiuto e il diniego del governo inglese, al quale Branson aveva chiesto un prestito di 500 milioni di sterline. Il diniego è stato motivato con il fatto che Branson non è contribuente inglese in quanto la sua sede fiscale è ubicata nelle British Virgin Island. A nulla è servito dare come garanzia del prestito governativo la sua isola Necker Island.