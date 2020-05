08:02

Arriva un'altra associazione in Italia. Diciamo prima di tutto che siamo abbastanza al completo, ma in questo caso può aggiungere qualcosa al mercato.

I principali vettori low cost che servono il nostro Paese hanno creato l'Associazione delle compagnie aeree low fare. In questa situazione può apparire strano vedere la nascita di un'aggregazione di aerolinee, in quanto non si vola o si vola poco.



Però il nuovo club ha annusato che stava arrivando qualche brutta news e così da Ryanair in avanti si sono unite per dare forza alle loro istanze.



