Alitalia aumenta i voli tra Roma e la Sicilia

12:10

Salgono da 6 a 8 i collegamenti giornalieri operati da Alitalia tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e gli scali siciliani di Catania e Palermo.

Si tratta dell’aggiunta di una frequenza giornaliera per ciascuna rotta cn la partenza dal Fontanarossa alle 15,25 e dal Falcone e Borsellino alle 15,15. Altri voli verranno aggiunti poi nel corso del mese di giugno



Novità in arrivo anche per quanto riguarda i collegamenti su Milano dalla Sicilia: dal tre giugno verranno infatti riattivate due frequenze giornaliere per ogni rotta. Tutti i voli vengono operati con la metà dei posti disponibili a bordo per rispettare le direttive in materia di distanziamento.