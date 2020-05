Il Frecciarossa arriva a Reggio Calabria, collegamento diretto da Torino

08:00

Debutterà il 3 giugno il collegamento ferroviario che collegherà per la prima volta senza cambi intermedi Torino con Reggio Calabria a bordo dei Frecciarossa. Si tratta del debutto del treno ad alta velocità nella regione.

La new entry consentirà ai passeggeri di velocizzare anche le eventuali estensioni in Sicilia e sarà possibile acquistare congiuntamente anche il ticket della nave veloce BluJet (Gruppo FS Italiane) fra Villa San Giovanni e Messina.



“Il collegamento giornaliero in Frecciarossa da e per Reggio Calabria – spiega Trenitalia in una nota - è la principale novità dell’offerta di Trenitalia che da inizio giugno prevede 74 Frecce e 48 InterCity sulle principali direttrici del Paese, raddoppiando il numero di treni a disposizione dal secondo step della Fase 2 dell’emergenza sanitaria Ccovid-19, iniziato il 18 maggio”.