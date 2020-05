easyJet, maxi richiesta di risarcimento per il data breach

10:56

Lo studio legale Pgmbm ha presentato una maxi richiesta di risarcimento all’Alta Corte di giustizia inglese per il data breach che ha esposto i dati di oltre 9 milioni di passeggeri easyJet.

Pgmbm, che in passato ha rappresentato le vittime degli attacchi hacker ai danni di British Airways, ha richiesto risarcimenti per 18 miliardi di sterline, 2mila sterline per ogni cliente vittima del cyber attacco.



Per lo studio legale, nonostante il vettore abbia subito notificato alle autorità competenti l’accaduto, ha atteso troppo tempo per informare i propri clienti.



Secondo quanto riporta TravelMole, Pgmbm starebbe sollecitando tutte le persone colpite a farsi avanti e ad aderire alla richiesta di risarcimento.