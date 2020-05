Flixbus, dal 3 giugno ripartono i primi pullman

14:48

Dopo lo stop causato dall'emergenza Covid-19, a partire dal 3 giugno i pullman di FlixBus torneranno a circolare sul territorio nazionale anche se con un network limitato: 14 le linee attive, 20 i mezzi impegnati e ben 70 le città collegate a fronte delle 500 pre-pandemia.

Tra le destinazioni, secondo quanto riportato da Il Messaggero, figurano ad esempio Roma, Milano, Firenze e Napoli ma anche centri minori come Sibari e Cariati e località turistiche quali Bolzano, Monopoli e Agrigento.



Dalla sanificazione dei veicoli all'utilizzo della mascherina a bordo passando per la misurazione della temperatura all'imbarco e il mantenimento della distanza sociale, sono tante le misure adottate per garantire al personale e ai passeggeri spostamenti in sicurezza. L. F.