Italo raggiunge la costa adriatica, da luglio sei nuovi collegamenti al giorno

Nuovi sviluppi per il network di Italo che, a partire dal 2 luglio, viaggerà anche sulla costa adriatica alla volta di Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona.

Queste città saranno collegate a Milano e Bologna con sei viaggi giornalieri: “Un importante segnale per la stagione estiva che ci apprestiamo ad affrontare - sostiene Fabrizio Bona, chief commercial officer di Italo (nella foto) -, improntata sul turismo interno. Per questa ragione abbiamo puntato sull’Adriatica, convinti che ci darà grandi soddisfazioni”.



Gli orari

Sono già aperte le vendite per quattro dei sei nuovi collegamenti: due da Milano Centrale verso Ancona con partenza alle 8,45 (arrivo a Rimini alle 10,54, a Riccione alle 11,02, a Pesaro alle 11,19 e ad Ancona alle 11,:52 ) e alle 11,40 (con arrivo a Rimini alle 14,21, a Riccione alle 14,29, a Pesaro alle 14,46 e ad Ancona alle 15,23). Altri due da Ancona per tornare verso Bologna e Milano, con partirà alle 13,40 e alle 19,40.



Nei prossimi giorni saranno disponibili anche gli altri due viaggi offerti da Italo, uno con partenza serale da Milano e un altro che partirà da Ancona di prima mattina.