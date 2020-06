Aeroporto di Genova, dall’Europa tornano i jet privati

14:57

“Un segnale positivo che dimostra l’attrattività della Liguria per un turismo di fascia alta e che evidenzia come la nostra regione abbia tutte le carte in regole per ripartire dopo l’emergenza”.

Così il presidente dell’Aeroporto di Genova, Paolo Odone, commenta la ripartenza dei voli di aviazione generale, con 25 arrivi di aerei privati e altrettante partenze registrate tra mercoledì 3 giugno, giorno della riapertura delle frontiere europee, e domenica 7.



I principali mercati emissori sono Germania, Austria, Svizzera e Francia e nei giorni scorsi sono arrivate prenotazioni di parcheggi per gli aerei sino al mese di agosto. Ora si aspetta la graduale riapertura delle frontiere anche da parte di Paesi lontani come Stati Uniti, Russia ed Emirati Arabi, che tradizionalmente generano flussi significativi di voli privati da e per l’Aeroporto di Genova.



I dati del 2019

Aeroporto che, nel corso del 2019, aveva registrato 5.515 movimenti di aerei privati, per un totale di 6.031 passeggeri, in aumento del 6% rispetto al 2018. “Sono numeri molto contenuti rispetto al 1.530.105 passeggeri di voli di linea registrati nello stesso periodo spiega Odone -, ma significativi perché rappresentano la clientela delle strutture ricettive e del commercio di lusso, con un impatto estremamente importante per l’economia del territorio. I clienti di questo livello sono anche importanti testimonial per il turismo nella nostra regione. Lo scorso anno abbiamo accolto tra gli altri Steven Spielberg, ormai un habitué del nostro aeroporto, che era arrivato dagli Stati Uniti insieme a Bruce Springsteen (entrambi nella foto). Speriamo di poterli rivedere anche quest’estate”.



Intanto è prevista per giovedì 18 giugno la ripartenza dei voli di linea, in aggiunta a quello per Roma di Alitalia. Si prenderà il via con il volo per Palermo, seguito da Catania, Napoli, Olbia, Cagliari, Alghero, Brindisi, Lamezia Terme, Pantelleria e Lampedusa, tutti operati da Volotea, oltre a Tirana (Blu Express), Amsterdam (Klm), Bari e Londra Stansted (Ryanair).