Air Dolomiti riattiva i servizi dall’Italia verso Monaco e Francoforte

Dopo il lungo lockdown, Air Dolomiti torna a collegare gli aeroporti italiani ai suoi hub tedeschi. Il prossimo 15 giugno la compagnia aerea del gruppo Lufthansa riprenderà i servizi da Firenze, Venezia e Torino per Monaco di Baviera e da Verona e Torino per Francoforte.

La compagnia opererà inoltre, per conto di Lufthansa, voli da Venezia e Bologna per Francoforte. Questi ultimi due andranno ad aggiungersi alla tratta da Milano Malpensa a Francoforte attiva anche nei mesi passati per garantire un servizio minimo di collegamento tra Italia e Germania.



“La settimana scorsa abbiamo con piacere inaugurato i primi voli domestici sulla Sicilia dall’aeroporto di Firenze. Oggi siamo lieti di rivedere le nostre code su pista pronte per decollare per gli hub tedeschi”, commenta Joerg Eberhart, presidente e ceo di Air Dolomiti.



Verso la normalità

Il vettore intende aumentare gradualmente, di settimana in settimana, le frequenze e le destinazioni per ritornare progressivamente alla normalità. “In considerazione dell’attuale contingenza e per agevolare una serena ripresa - aggiunge Paolo Sgaramella, vice presidente commerciale e network della compagnia -, proponiamo anche per questi voli condizioni elastiche di rebooking”.



La programmazione

Lo schedule messo a punto verso Monaco di Baviera prevede: dal 15 al 30 giugno, 3 voli alla settimana da Firenze; 5 frequenze alla settimana da Torino e 3 da Venezia. Dal 1° al 5 luglio, invece: 11 voli alla settimana da Firenze, 7 da Torino, 10 da Venezia, 1 da Bari, 7 da Bologna e 4 da Olbia.



Per conto di Lh, sono previsti: 3 voli a settimana da Milano Malpensa, 11 da Roma Fiumicino, 4 da Catania, 3 da Palermo, 2 da Catania e 1 da Lamezia Terme, dal 1° al 5 luglio.



Per quanto riguarda Francoforte: 3 voli a settimana da Torino e 4 da Verona, dal 15 al 30 giugno. Mentre dal 1° al 5 luglio, 7 voli alla settimana da Torino, 3 da Firenze e 4 da Verona.



Per conto di Lh, sono previsti invece: 4 voli alla settimana da Bologna, 14 da Milano Malpensa e 7 da Venezia, dal 15 al 30 giugno.



Dal 1° al 5 luglio, invece, il vettore opererà 15 voli da Milano Malpensa.