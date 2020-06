Etihad lancia i voucher che aumentano il valore del 50%

10:11

Si moltiplicano le iniziative delle compagnie aeree per incentivare i passeggeri e fare affluire nelle casse liquidità immediata. In questo contesto si inserisce Etihad che ha lanciato sul mercato una campagna voucher da utilizzare sul medio-lungo periodo.

Il prodotto, che sarà in vendita per un periodo limitato di due settimane fino al 24 giugno, consente ai clienti di acquistare voucher dal valore minimo di 250 dollari e fino a un massimo di 65mila. Ma la particolarità sta nel fatto che al momento dell’utilizzo, che può avvenire in più momenti, il suo valore aumenterà del 50 per cento.



I voucher Etihad potranno essere sfruttati per i voli a partire dal prossimo primo di agosto e potranno essere utilizzati fino al mese di giugno del 2023. Inoltre la somma potrà essere utilizzata non solo per i biglietti aerei, ma anche per prodotti come l’upgrade.