Air Italy, De Micheli: “Possibile integrazione nella newco Alitalia”

09:17

Alcuni asset di Air Italy potrebbero essere integrati nella newco Alitalia. Lo ha detto la scorsa settimana la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso di un incontro in videoconferenza con i liquidatori della compagnia, i sindacati e il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.

La valutazione dell’operazione, riporta l’Unione sarda, spetterà comunque alla nuova società. “La newco Alitalia - ha dichiarato De Micheli - ha tra i vari mandati anche quello di fare una valutazione per poter eventualmente, se compatibile con la strategia complessiva del piano industriale, procedere all’acquisizione di eventuali asset che bene si integrino con la strategia complessiva”.



La ministra ha confermato, inoltre, per questa la prossima settimana l’istituzione di un tavolo per risolvere la questione degli ammortizzatori sociali.