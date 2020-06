Coronavirus, la Cina blocca i collegamenti aerei verso Pechino

10:31

Se in Italia la situazione epidemiologica continua a migliorare e l’incidenza del Covid-19 è in diminuzione pressoché in tutte le regioni non altrettanto si può dire per il resto del mondo, dove il virus continua a propagarsi.

A Pechino sono stati confermati altri 31 casi trasmessi localmente e sei asintomatici. Di conseguenza, come riporta ilmessaggero.it, il Governo cinese ha deciso di bloccare tutti i collegamenti aerei con la capitale. Secondo i dati VariFlight, alle 9 di questa mattina ora locale sono stati cancellati circa 850 voli da e per i due aeroporti internazionali di Pechino. Sospesi anche i collegamenti con i bus per lo scalo.



Per quanto riguarda, invece, gli Stati Uniti sono sei gli Stati nei quali, nelle ultime 24 ore, si è registrato un record di nuovi casi. Si tratta di Florida, Texas, Arizona, Oklahoma, Oregon e Nevada. Le amministrazioni locali hanno tuttavia scelto di riaprire le attività dopo un allentamento del lockdown imposto per contenere i contagi. Il risultato è che al Tucson Medical Center dell'Arizona resta un solo posto disponibile in terapia intensiva.