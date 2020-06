Alitalia potenzia i collegamenti per la Sardegna

10:14

Alitalia punta sulla Sardegna e potenzia aumenta i collegamenti in continuità territoriale con Roma e Milano dai tre aeroporti serviti in Sardegna.



Il nuovo piano condiviso con la Regione Sardegna prevede incrementi di frequenze su sei rotte: Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano, Alghero-Roma Fiumicino, Alghero-Milano. I voli da e per Milano saranno effettuati sull’aeroporto di Malpensa sino alla riapertura di Linate.



La crescita del numero dei voli avvicina la capacità a quella prevista dal bando della continuità territoriale, nonostante il trend delle prenotazioni sia ancora inferiore rispetto allo scorso anno, con una flessione del 67% nel periodo luglio-ottobre 2020. I biglietti di tutti i voli da e per la Sardegna riportano un doppio schema tariffario - per i residenti e i non residenti nell’isola - fino al 15 settembre e un’unica tariffa dal 16 settembre al 24 ottobre.