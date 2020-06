Ryanair: dieci rotte da Alghero per l'estate

12:33

Saranno dieci le rotte che verranno operate da Ryanair sull’aeroporto di Alghero. Il ritorno della compagnia low cost sullo scalo sardo inizierà domani e nello schedule sono previsti voli nazionali e internazionali.

Per quanto riguarda le rotte domestiche, Alghero sarà collegata nel corso della summer con : Bergamo, Bologna, Milano Malpensa e Pisa. Sul fronte internazionale, invece, i voli saranno verso Londra Stansted, Bratislava, Bruxelles-Charleroi, Memmingen, Francoforte-Hahn, Katowice.



“Siamo molto contenti per la ripartenza dell'operativo voli del nostro storico partner Ryanair – dice il direttore generale di Sogeaal, Alberto Perini -. In questo delicato momento il ripristino delle attività e delle connessioni dello scalo di Alghero con numerose destinazioni nazionali e internazionali rappresenta un primo passo nel percorso di uscita dalla difficile situazione degli ultimi mesi”.