12:13

Si allungano i tempi del ritorno di Costa Crociere nei mari. La compagnia ha annunciato l’estensione dello stop alle crociere fino al 15 agosto 2020 e la cancellazione di tutti gli itinerari nel Nord Europa per il resto della stagione estiva. Sono inoltre annullate tutte le future crociere di Costa Victoria.

La decisione, precisa Costa in una nota, “è legata all’incertezza sulla riapertura graduale dei porti alle navi da crociera e alle restrizioni che potrebbero essere ancora in atto per i movimenti di persone a causa della pandemia globale di Covid-19”.



Riprotezioni

La compagnia assicura che sta provvedendo a informare gli agenti di viaggi e i clienti interessati dai cambiamenti. A questi verrà “garantita una riprotezione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile, che offre la maggiore garanzia in questa situazione di contingenza.”



Costa Crociere sta, inoltre, lavorando a fianco delle autorità competenti per definire i protocolli sanitari per una potenziale ripresa delle crociere.