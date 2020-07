Via libera al Dl Semplificazioni: aiuti di Stato agli aeroporti italiani

09:15

C’è anche un investimento da 3,1 miliardi di euro per gli aeroporti nel Dl Semplificazioni a cui il Governo ha dato il via libera questa notte. Decreto che include un lungo elenco di opere strategiche, ben 130, “individuate specificamente dal Mit – ha riferito il premier Conte secondo quanto pubblicato da ilsole24ore.com -, a cui aggiungiamo quelle per Cortina e quelle di competenza di altri ministeri, sanità, carceri, polizia”.

In totale le risorse previste, secondo quanto dicharato dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, ammontano a 200 miliardi. “Quando avremo le risorse del Recovery Fund – ha aggiunto – approfitteremo il più possibile di questa opportunità europea”. Sul totale dello stanziamento 113 miliardi sono destinati alle ferrovie con nodi urbani, 54 a strade e autostrade, quasi 21 al trasporto rapido di massa delle città metropolitane, 5,1 miliardi ai porti e appunto 3,1 miliardi agli aeroporti.