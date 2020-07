Tap Air Portugal potenzia l'offerta voli di agosto

14:25

Aumentano i collegamenti per il Portogallo, il primo Paese europeo a ricevere il marchio Safe Travels dal Wttc. Ad annunciarlo è stata Tap Air Portugal che, oltre alle rotte Roma-Lisbona e Milano-Lisbona attive già dal 1 luglio, i primi di agosto amplierà l'offerta ripristinando i collegamenti Venezia-Lisbona e Milano-Porto.

Pubblicità

Non solo, verranno potenziati anche i voli interni e i collegamenti per raggiungere le Azzorre, Madeira e le spiagge dell'Algarve (tramite Faro) così come quelli a lungo raggio già attivi oltre l'Atlantico in Africa e nelle Americhe.



A garantire ai passeggeri viaggi sicuri, il Tap Clean & Safe, rigoroso standard in materia d'igiene, salute e sicurezza sanitaria.

Livia Fabietti