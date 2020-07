Volotea: procedure validate per la prevenzione anti-Covid

10:19

Una procedura certificata per le norme igienico-sanitarie. Volotea annuncia un accordo con Bureau Veritas per la convalida delle pratiche anti Covid a bordo degli aerei della compagnia.

“Bureau Veritas ha effettuato una serie di audit basati su rigorosi criteri al fine di convalidare le misure adottate da Volotea nell’ambito della ripresa dei voli - afferma il vettore in una nota -. Questi audit consentono a Volotea di massimizzare gli elevati standard di sicurezza, igiene e pulizia per i suoi clienti e dipendenti. A seguito della convalida degli audit, Volotea ha ottenuto un attestato di Bureau Veritas che indica l'efficacia dei suoi protocolli e delle sue misure preventive contro il Covid-19”.



Alex de Jesus, chief experience officer di Volotea, sottolinea: “Siamo voluti andare oltre le raccomandazioni delle autorità per offrire le condizioni di volo migliori sia ai nostri clienti, sia ai nostri dipendenti. Per fare ciò, abbiamo deciso di far certificare l'attuazione delle nostre misure sanitarie e siamo fieri di aver firmato questo accordo con Bureau Veritas”.