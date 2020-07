Alitalia: preservati i collegamenti verso gli aeroporti minori

10:25

Alitalia prende posizione in merito alle dichiarazioni attribuite ad alcuni rappresentanti istituzionali circa una presunta insufficienza nei collegamenti aerei, in particolare verso gli aeroporti minori.

Alitalia sottolinea come l’impatto del coronavirus sia anche in luglio molto rilevante, con una diminuzione del numero dei passeggeri 71 per cento, con una minore offerta di posti del 67 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Nonostante questo arretramento della domanda senza precedenti, per il mese di agosto Alitalia ha programmato un incremento delle operazioni rispetto ai due mesi precedenti, contenendo la riduzione dei servizi aerei al meno 58 per cento rispetto ad agosto 2019.



Alitalia conferma inoltre che per la ripresa dei collegamenti su aeroporti regionali è indispensabile che la compagnia possa accedere alle stesse condizioni economiche garantite ai vettori stranieri.