Southwest Airlines: congedi e prepensionamenti per il 30% dei dipendenti

15:52

I dipendenti della Southwest Airlines hanno risposto alla chiamata del vettore che, per evitare licenziamenti forzati, li ha contattati proponendo loro generosi prepensionamenti e prolungati pacchetti di congedo non retribuito.

All’appello ha risposto quasi il 30% dei dipendenti della compagnia aerea. “In totale - ha riferito secondo Simple Flying il ceo del vettore Gary Kelly - sono 16.895 coloro che hanno espresso interesse per questi programmi volontari. Data la nostra situazione attuale il mio obiettivo principale è proteggere il futuro della compagnia e fare del mio meglio per garantire la sicurezza del lavoro ai nostri dipendenti”.



Nel 2019 Southwest Airlines aveva oltre 60mila dipendenti ma, dopo al fine del finanziamento Cares Act alla fine di settembre, si è vista costretta ad attuare un ‘piano B’ per evitare licenziamenti forzati, alla luce del drastico calo di traffico degli ultimi mesi. “È chiaro che per il prossimo futuro siamo sovradimensionati - ammette Kelly -. Ridurre su base volontaria il numero di dipendenti è diventato per noi indispensabile”.