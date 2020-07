Klm e la scelta del network 'resiliente'

10:14

Klm ripristina la rete dei collegamenti, tornando a servire numerose destinazioni, ma, soprattutto, adattando gli operativi alle mutevoli circostanze e alle misure che i governi adottano man mano.

La compagnia olandese ha scelto strategicamente una rete ‘resiliente’, in cui la minore domanda su alcune rotte è compensata dall’apertura di nuovi scali per rafforzarsi su alcuni mercati: l’Irlanda, con Cork; il Regno Unito con Southampton; e l’Arabia Saudita, con Riyad.



La rete intercontinentale, invece, è ancora in contrazione rispetto allo scorso anno, in cui, tra agosto e ottobre, Klm ha operato 69 destinazioni. Attualmente, un terzo dei voli intercontinentali trasporta solo merci. Anche il numero dei voli è in calo rispetto al 2019: circa 2.000 previsti in agosto e settembre e poco più di 1.800 in ottobre, mentre lo scorso anno sono stati rispettivamente circa 3.300, 3.200 e 2.600 voli.