Un volo senza meta: l’idea di Eva Air per alleviare la nostalgia dei viaggi

13:57

Un volo senza destinazione, per alleviare la nostalgia dei viaggi. L’idea è di Eva Air. La compagnia aerea di Taiwan ha deciso infatti di offrire un’alternativa ai viaggiatori che attualmente non possono raggiungere mete internazionali per le limitazioni dovute alla pandemia Covid.

Come spiegato dal vettore in una nota, riportata su businessinsider.com, “le richieste dei cittadini per andare all’estero stanno diventando più forti. Per soddisfare i desideri dei viaggiatori, Eva Air ha deciso di introdurre una ‘esperienza di viaggio alternativa’.”



I passeggeri potranno così volare a bordo di Hello Kitty Dream (l’aeromobile dedicato al celebre gattino), ma senza meta. Tutto si svolgerà come un normalissimo viaggio: i viaggiatori dovranno infatti effettuare il check-in all’aeroporto di Songshan e imbarcarsi sul velivolo. Dopo il decollo, effettueranno un volo di tre ore, per poi tornare nello scalo.