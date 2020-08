08:05

Puntualità e comfort a bordo sono da sempre i criteri migliori per giudicare la qualità di una compagnia aerea, ma in questa strana estate del Covid ci sono parametri inediti che decretano il vettore migliore nella tutela della sicurezza dei passeggeri, a cominciare dal check-in contactless per andare fino all’atteggiamento e al comportamento del personale di bordo.

Ad analizzare oltre 70 compagnie aeree ci ha pensato Altroconsumo, che ha stilato una classifica delle migliori senza tuttavia prender ein considerazione il rispetto della normativa anti-Covid. Ebbene, la palma d’oro spetta non a caso a uno dei vettori più virtuosi in assoluto in tema di sicurezza: Emirates.



La compagnia degli Emirati Arabi Uniti, spiega corriere.it, ottiene voti eccellenti in tutte le voci (pasti, spazio a bordo, puntualità) e in tutte le tipologie di viaggi (lavoro, piacere, breve e lungo raggio). Ma non solo: oltre a rispettare le norme di sicurezza comuni a tutti i vettori, ha deciso di fare un passo in più rispetto ai competitor, offrendo ai passeggeri che dovessero ammalarsi di Covid-19 durate il viaggio una copertura medica gratuita e il pagamento dei costi di quarantena.



Un modo per rafforzare la fiducia dei passeggeri, che potranno usufruire di questa policy su tutte le destinazioni e in tutte le classi fino al 31 ottobre prossimo, con una estensione della durata della copertura per 31 giorni dalla partenza. Il vettore coprirà i costi medici fino a 150mila euro e il costo di quarantena fino a 100 euro al giorno per 14 giorni. “Siamo i primi nell’industria del trasporto aereo a offrire ai nostri clienti una copertura globale gratuita per il Covid 19” sostiene il presidente e ceo della compagnia, Ahmed bin Saeed Al Maktoum.



Il podio e la sorpresa

Tornando alla classifica di Altroconsumo, sul podio troviamo un’altra compagnia mediorientale, Qatar Airways, terza dopo la colombiana Avianca.



Il ranking continua con Luxair al quarto posto, ma per trovare un altro nome europeo dobbiamo scendere fno al nono, dove a sorpresa si piazza la compagnia rumena Tarom, che supera player ben più blasonati come Lufthansa, British Airways e Swiss.



Al 28esimo posto si piazza l’italiana Neos, che fa capo al Gruppo Alpitour e registra buoni risultati sia per quanto concerne i servizi a bordo (per esempio i pasti e il personale), sia per quanto riguarda la gestione del check-in.



Tra le low cost nella classifica di Altroconsumo Eurowings si colloca a metà classifica, easyJet è al 44esimo posto e Ryanair al 47esimo.