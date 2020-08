08:08

Le Uscar, le Unità speciali di continuità assistenza regionale, sono già pronte: ora che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza, stanno per scendere in campo a Fiumicino e Ciampino per controllare tutti i passeggeri provenienti da Spagna, Malta, Grecia e Croazia.

La stretta sui rientri dai Paesi ad alto rischio Covid, spiega corriere.it, scatterà con ogni probabilità a partire da lunedì 17 agosto, con l’inizio dei grandi flussi di rientro. Le Uscar agiranno con il coordinamento dello Spallanzani: “Accglieremo i vacanzieri di ritorno in un’area riservata e isolata dell’aeroporto - spiega Pier Luigi Bartoletti, segretario romano della Fimmg (Federazione dei medici di famiglia) e vicepresidente dell’Ordine dei medici e chirurghi di Roma - e li sottoporremo a controlli: prima il test sierologico rapido, che dà risultati in 8 minuti, e se questo sarà positivo anche il tampone nasofaringeo rapido che, già validato, restituisce una risposta in 15 minuti”.



Alla società Aeroporti di Roma spetterà il coordinamento della logistica e dell’organizzazione, in modo da permettere che i test si svolgano nella massima sicurezza possibile.