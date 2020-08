14:33

Gli aeroporti di Roma si attrezzano per far fronte alle nuove norme per chi arriva da Paesi a rischio. A Fiumicino e Ciampino, come riporta una nota di Adr, sono state allestite aree dedicate per la somministrazione dei test Covid-19 per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Le strutture, sottolinea la nota, sono state allestite in meno di 24 ore.

“Al ‘Leonardo Da Vinci’- si legge nella nota -, presso gli arrivi del Terminal 3 dopo l’uscita dalla sala riconsegna bagagli in uno spazio di circa 1000 metri quadri, sono stati allestiti 12 box riservati estendibili fino ad un massimo di 20”. A Ciampino invece, “presso il Terminal arrivi, sono presenti 3 box su una superficie di circa 150 metri quadri”.