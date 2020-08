09:40

Si moltiplicano i rumors intorno ad Alitalia e alla newco che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane dopo il via libera da parte del Governo alla stesura del piano industriale che porterà la firma di Fabio Lazzerini e Francesco Caio, scelti dall’esecutivo con le cariche rispettivamente di amministratore delegato e presidente.

L’ultimo colpo di scena riguarderebbe Delta Air Lines, che sarebbe tornata alla carica dopo l’incontro della scorsa settimana con i vertici di Lufthansa da parte di Az. Il vettore americano, secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, vorrebbe evitare il rischio che la compagnia italiana possa uscire da SkyTeam per approdare in Star Alliance con il gruppo tedesco.



Proposta commerciale

Anche per quanto riguarda gli americani, la proposta in campo non riguarderebbe investimenti diretti in Alitalia (del resto impensabili in questo periodo viste le criticità delle casse dei vettori dopo la pandemia) ma accordi commerciali sulle rotte su Nord e Centro America, con la cessione di importanti slot ad Az per un periodo di 5 anni.



Ipotesi holding

Tornando invece al progetto newco, sempre secondo il Messaggero, si starebbe lavorando all’idea della creazione di una holding di controllo di tutte le attività di Alitalia. Un modello, che ha fatto la fortuna di Tap negli ultimi anni, pensato per creare discontinuità con il passato, creare nuove opzioni per gestire gli esuberi e fornire maggiori garanzie alla Commissione europea.