09:58

Air Italy non può più volare. L’Enac ha infatti sospeso la licenza di trasporto del vettore, che quest’anno è la seconda compagnia aerea con l’autorizzazione sospesa dopo Ernest, rimasta a terra a partire dal 13 gennaio.

Dall’Enac spiegano al Corriere della Sera che la decisione è stata presa dopo che “sono venuti meno i presupposti per il mantenimento della licenza, a seguito anche della sospensione del Coa richiesta dal vettore che aveva restituito ai lessor (società di leasing) gli aeromobili”.



Sospeso il Coa - che come spiega l’Enac attesta che la compagnia aerea è in possesso della capacità professionale e dell’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza - è stata sospesa anche la licenza di volo. L’ex Meridiana, finita in liquidazione in bonis l’11 febbraio scorso, a partire dal 25 agosto non può dunque né emettere biglietti, né trasportare passeggeri o merci.



Nelle scorse settimane ci sono stati almeno due incontri in videoconferenza tra i liquidatori e i sindacati sulla sorte dei 1.453 dipendenti, ai quali il Governo ha garantito attraverso il Decreto Agosto dieci mesi di cassa integrazione. Decreto che, però, non ha impedito di riavviare in parallelo l’iter per il licenziamento collettivo.