easyJet: ecco le rotte sospese con la chiusura delle tre basi britanniche

14:26

Sarà operativa da domani la chiusura delle tre basi britanniche decisa da easyJet per tagliare i costi operativi. Il provvedimento riguarda due scali londinesi, Stansted e Southend, e quello di Newcastle e comporterà il taglio di diverse rotte.

Secondo quanto emerge dai sistemi di prenotazione rilevati da Routes Online, in totale sarebbero 41 i collegamenti che verrebbero soppressi rispetto alla programmazione del mese di agosto, 16 ognuno per i due aeroporti di Londra e 9 per quanto riguarda Newcastle. Di questi solo due riguardano il network italiano: si tratta delle rotte da Stansted su Napoli e Cagliari.



easyJet nel mese di settembre, inoltre, effettuerà una forte riduzione anche dei collegamenti da Manchester, con un taglio che riguarderà la frequenza dei voli. Per quanto riguarda l’Italia il volo su Malpensa passerà da giornaliero a trisettimanale, Pisa passerà da 4 a 2 frequenze alla settimana e Venezia da 4 a 3. Il bisettimanale su Verona è invece previsto solo fino al 20 di settembre. Confermate invece le tre frequenze su Olbia e le 5 su Catania.