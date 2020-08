11:46

Aeroporti snodo fondamentale per la prevenzione del contagio. Ora il prossimo obiettivo per frenare il Covid-19 è l’aumento dei tamponi per rilevare tempestivamente i soggetti positivi, in particolare sui voli interni.

Dalla collaborazione tra Adr, Regione Lazio e istituto Spallanzani nasce il progetto che ha come obiettivo il test di tutte le persone che volano sulla tratta Roma-Milano, storicamente una delle più trafficate. Come spiega adnkronos.com, il target da raggiungere è ‘1 biglietto 1 tampone’.



I tempi per l’attivazione

Ora si tratta di mettere in moto la macchina per poter effettuare tutti i test necessari ai passeggeri. Per il momento lo Spallanzani non si sbilancia sulle previsioni, ma precisa che Adr sta prendendo contatti con Alitalia per i dettagli.



In una prima fase i tamponi saranno eseguiti solo a Fiumicino, sia all’imbarco che allo sbarco. Ma se dovesse entrare in funzione un meccanismo di reciprocità, con i test effettuati anche negli scali milanesi, allora la prova del tampone avverrà solo per i passeggeri in partenza.



L’idea, in sostanza, è che nessuno si imbarchi senza aver eseguito un tampone.