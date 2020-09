08:04

Da oggi, 1 settembre, è attivo pressi il parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino il nuovo drive-in test per i tamponi Covid 19.

La struttura realizzata in un'area di circa 7.000 metri quadri messa a disposizione da Adr riconvertendo una porzione del parcheggio Lunga Sosta, è gestita dalle Autorità Sanitarie della Regione Lazio e presidiata da personale medico e paramedico della Croce Rossa Italiana.



Come nel caso del presidio sanitario in funzione dal 16 agosto scorso presso il Terminal 3 Arrivi, anche questa struttura è stata realizzata a tempo di record.



La struttura, la più grande del Lazio, disporrà di 6 checkpoint sanitari per il prelievo dei campioni e potrà accogliere fino a 130 autovetture e resterà aperta sette giorni su sette.



La nuova area è facilmente raggiungibile anche dall’autostrada Roma-Fiumicino grazie ad una segnaletica stradale dedicata, mentre i passeggeri in arrivo o partenza dallo scalo di Fiumicino che intendano usufruire del servizio, potranno utilizzare un servizio di navette da e per l’aerostazione: il collegamento sarà potenziato nelle ore serali per agevolare l’uso del drive-in anche ai passeggeri in arrivo dai Paesi attualmente sottoposti al controllo che non dovessero riuscire ad effettuare i test nella struttura operante presso il Terminal 3 Arrivi.