di Remo Vangelista

08:03

E se stamane Wizz Air dovesse comunicare l’apertura di qualche rotta domestica? L’incontro previsto a Milano è stato organizzato dalla compagnia aerea per “annunciare importanti novità che riguardano il nostro Paese”.

Tra gli addetti ai lavori circola da qualche tempo questa novità, come il potenziamento del vettore su Milano.



Gli spazi di manovra esistono, malgrado al momento manchi l’elemento più importante nell’economia del trasporto aereo, il passeggero.



Il mistero degli investimenti

Se Ryanair ammette le difficoltà e riduce le rotte e le frequenze, qualcosa non sta funzionando. Forse ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo a inizio luglio, quando il Covid arretrava e tutti annunciavano il ritorno dei voli.



Ma resta un mistero come Wizz Air sia capace di mettere a terra investimenti di un certo peso in questa fase difficile.



Il ceo della compagnia, Jozsef Varadi, nello scorso luglio ha spiegato che “lo sviluppo in Italia proseguirà anche nei prossimi anni”. E con gli spazi lasciati da Air Italy prima e da Alitalia dopo, Varadi potrebbe decidere il colpo grosso. Con l’avvio di qualche rotta nazionale. Le uniche che oggi garantiscono traffico.