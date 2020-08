08:05

Wizz Air sarebbe una delle compagnie aeree che si sta riprendendo più velocemente dalla pandemia e attualmente sta volando all'80% della sua capacità rispetto al 2019, come riportato da Simple Flying.

Pubblicità

Tuttavia, la compagnia aerea ha avvertito che la sua rapida ripresa dalla crisi potrebbe essere minata dalle restrizioni ai viaggi in tutta Europa a fronte dei focolai registrati nelle ultime settimane.

Da quando le restrizioni sono state revocate in Europa, Wizz Air si è espansa rapidamente e ha presentato alcuni fra i migliori dati sul recupero dei voli rispetto ai suoi principali concorrenti.

Dopo un ottimo livello di vendite a luglio, in agosto si è registrato un calo significativo della domanda. C



ome riportato da Preferente, ontro l'80% di Wizz Air, Ryanair ha recuperato il 70% dei voli, ma ora dovrà ridurlo a causa delle nuove restrizioni imposte al traffico tra i paesi.

Wizz Air ha fra l’altro in programma di aprire una base all'aeroporto Gatwick di Londra per 20 aeromobili. La low cost ungherese intende inoltre mantenere intatti i piani di espansione a lungo termine in Gran Bretagna.