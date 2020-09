Aeroflot riprende a volare su Maldive, Dubai ed Egitto

12:05

Aeroflot riprenderà i voli internazionali per Dubai, Il Cairo e le Maldive. I voli per Il Cairo riprenderanno dal 9 settembre secondo un cadenza trisettimanale.

Come riportato da Travel Daily News, i voli per Malé riprenderanno dal 10 settembre a cadenza bisettimanale, mentre i collegamenti aerei per Dubai riprenderanno dall'11 settembre sempre su base bisettimanale.

Le tre destinazioni - Il Cairo, Maldive e Dubai – rappresenterebbero anche un possibile sbocco per i flussi turistici italiani, come sottolineato da numerosi tour operator che le programmano, ma occorrerebbe aprire corridoi ad hoc e istituire un sistema di tamponi preventivi rapidi in aeroporto per evitare la quarantena al rientro in Italia.