Emirates licenzierà 9mila dipendenti

14:21

A causa della pandemia Covid-19, Emirates dovrà tagliare 9mila posti di lavoro. L’annuncio arriva direttamente dal presidente della compagnia aerea emiratina, Tim Clark.

In un’intervista alla Bbc, il manager ha spiegato che il vettore ha già dovuto rinunciare a un decimo del suo staff, ma, per il perdurare della crisi dovuta allo stallo dei viaggi e alle restrizioni, non basterà.



“Probabilmente dovremo lasciarne andare qualche persona in più – ha spiegato Clark - fino al 15% del personale.”



Questa settimana, circa 700 dei 4.500 piloti della compagnia aerea hanno ricevuto avvisi di licenziamento.