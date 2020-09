Ryanair-Enac: domani il confronto sul rispetto delle misure anti Covid

12:58

Ryanair inconterà domani i rappresentanti dell’Enac per un chiarimento in merito all’applicazione delle misure sanitarie anti Covid-19 disposte dal Governo italiano.

L’incontro si è reso necessario dopo le continue segnalazioni riguardanti l’incompleta osservanaza da parte del vettore delle disposizioni previste in Italia per limitare il rischio sanitario a bordo degli aeromobili in partenza e in arrivo negli aeroporti nazionali. Queste segnalazioni sono proseguite anche dopo il richiamo indirizzato in agosto da Enac alla compagnia per lo stesso motivo.



L’incontro di domani consentirà inoltre di verificare il rispetto della normativa che prevede che i passeggeri consegnino l’autodichiarazione. La mancanza di autodichiarazione comporta allungamento dei tempi dei controlli, come sembrerebbe essersi verificato anche presso l’aeroporto di Bergamo nei giorni scorsi contribuendo a generare assembramenti e lunghe attese.